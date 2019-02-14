مني فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، بهزيمة من مضيفه باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



وللتأهل إلى ثمن النهائي، يحتاج أرسنال للفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره.



فيما يحتاج بطل روسيا البيضاء للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة لانتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16.



وجاء هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.



وفشل لاعبو أرسنال في إدراك التعادل، ليعودوا من أراضي روسيا البيضاء بهزيمة.

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يتلقى هزيمة من بوريسوف بطل روسيا البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.