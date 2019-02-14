رياضة | قائمة طلائع الجيش لمباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة طلائع الجيش لمباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي لوك ايميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب غداً الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من : -

محمد بسام ومحمد شعبان وإسلام جمال وأحمد سامي وعلي الفيل وخالد سطوحي وعاصم صلاح وبوشا وإسلام سري وأحمد سمير وفرانك ستيفن وريتشارد وعموري وكريم طارق وحسن يوسف وكابوريا وأحمد جعفر ومصطفى محمد وشيكاتارا وعلي الزهدي.