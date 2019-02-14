رياضة | بيراميدز يقسو على سموحة برباعية ويواصل مطاردة الزمالك على القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقسو على سموحة برباعية ويواصل مطاردة الزمالك على القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افتتح محمود منصور التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن ينجح سيفونتي في الدقيقة 55 من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز.
وأحرز عمر خربين الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يختتم عبد الله السعيد رباعية بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بهدف رائع.
بهذه النتيجة واصل بيراميدز مطاردة الزمالك على القمة بعدما وصل للنقطة رقم 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 48 نقطة
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 39 نقطة
4- الإنتاج الحربي 31 نقطة
5- مصر المقاصة 31 نقطة
6- المصري 29 نقطة
7- المقاولون 28 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- الإسماعيلي 24 نقطة
11- حرس الحدود 24 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 22 نقطة
14- الداخلية 21 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 18 نقطة