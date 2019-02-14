رياضة | بيراميدز يقسو على سموحة برباعية ويواصل مطاردة الزمالك على القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقسو على سموحة برباعية ويواصل مطاردة الزمالك على القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز، على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري

افتتح محمود منصور التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن ينجح سيفونتي في الدقيقة 55 من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز.

وأحرز عمر خربين الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يختتم عبد الله السعيد رباعية بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بهدف رائع.

بهذه النتيجة واصل بيراميدز مطاردة الزمالك على القمة بعدما وصل للنقطة رقم 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.