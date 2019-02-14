رياضة | كوتينيو يحرج إدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يحرج إدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط فريق برشلونة، تسبب في حرج كبير لإدارة النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة دون بالون الإسبانية، فإن برشلونة بحث عن عروض لبيع كوتينيو، ولكن النادي لم يحصل على عروض مادية مناسبة، بعد المقابل الذي دفعه في اللاعب.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد ناد كبير يريد دفع أكثر من 70 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، بسبب مستواه المتراجع.

وأكدت دون بالون أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، في الموسم المقبل، لأنه صديق مقرب من نيمار دا سيلفا.

كوتينيو انضم إلى صفوف البلوجرانا، في يناير عام 2018، قادمًا من ليفربول، مقابل حوالي 142 مليون جنيه إسترليني.