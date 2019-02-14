انت الان تتابع تفاصيل خبر ذلول قطريّة تُتوَّج بـ"السيف الذهبي" لبطولة الكويت للهجن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 09:52 مساءً - تُوّجت الذلول "مزون" العائدة لهجن الشحانية من قطر مساء الخميس بـ "السيف الذهبي"، المقدم من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أهم وأغلى أشواط بطولة الكويت الدولية الـ19 لسباقات الهجن وذلك في يومها الختامي.

وجاء الفوز القطري بهذا الشوط الكبير الذي خصص للهجن (الحيل) على مسافة 8 كيلومترات ليُتوّج تألق الهجن القطرية بالبطولة، خاصة في اليوم الختامي؛ إذ فازت هجن قطر بجميع الأشواط الأربعة المقررة لهذا اليوم.

وأسفرت نتائج الأشواط الثلاثة الأخرى عن فوز الذلول (لعبية) لمالكها خليفة العطية بالسيف الفضي المرصع بالذهب الخاص بهجن أبناء القبائل، في شوط خصص للهجن الحيل، و(علقم) لمالكه ناصر المسند في شوط خصص للهجن الفحول، و(المرمر) لهجن الشحانية للهجن الفحول أيضاً، علماً أن مسافة الأشواط هي 8 كيلومترات.

وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة التنافسية، صقر الملا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "منافسات اليوم الختامي تميزت بالإثارة والتنافسية العالية إذ كان هناك تغير بالمراكز بين الهجن حتى الأمتار الأخيرة وسط تشجيع جماهيري كبير"، مهنئاً "ملاك الهجن الفائزين في جميع أشواط البطولة".

بدوره أكد رئيس النادي الكويتي الرياضي لسباقات الهجن حسين الدواس في تصريح مماثل، أن البطولة نجحت بفضل المشاركة من ملاك الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة، التي انطلقت السبت الماضي، شملت إقامة 70 شوطاً، وتنوعت جوائزها بين أكثر من 60 سيارة وجوائز نقدية قيمة.