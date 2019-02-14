شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتلقى الهزيمة أمام باتي بوريسوف باليوروباليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- سقط فريق أرسنال في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام باتي بوريسوف في اللقاء الذي أقيم بينهما في ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوروبي. سجل هدف فريق باتي بوريسوف اللاعب تانيسلاف دراغون في الدقيقة 45 من عمر المباراة. وتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء ارسنال وتعرض لاكازيت لاعب ارسنال للطرد في الدقيقة 85. وستقام مباراة العودة في إنجلترا لحسم المتأهل لدور الستة عشر.



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