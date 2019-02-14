شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسحق سموحة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق بيراميدز الفوز على ضيفه سموحة بنتيجة 4-0، مساء اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

سجل أهداف بيراميدز محمود منصور مدافع سموحة في مرماه في الدقيقة 48 وأحرز الإكوادوري جون سيفوينتيس في الدقيقة 57 والسوري عمر خريبين من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وعبد الله السعيد في الدقيقة 90+4.

رفع بيراميدز رصيده إلى 45 نقطة ليعزز تواجده في وصافة الدوري، وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع مع مدربه عادل عبد الرحمن.