شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسحق سموحة في الدوري المصري والان مع التفاصيل
سجل أهداف بيراميدز محمود منصور مدافع سموحة في مرماه في الدقيقة 48 وأحرز الإكوادوري جون سيفوينتيس في الدقيقة 57 والسوري عمر خريبين من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وعبد الله السعيد في الدقيقة 90+4.
رفع بيراميدز رصيده إلى 45 نقطة ليعزز تواجده في وصافة الدوري، وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع مع مدربه عادل عبد الرحمن.
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