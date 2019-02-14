شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي أمام مالمو.. هازارد على الدكة والان مع التفاصيل

وشهد التشكيل وجود البلجيكى إيدن هازارد على دكة البدلاء، إلى جانب الأرجنتينى جونزالو هيجواين. جاء تشكيل تشيلسي: حراسة المرمى: كيبا. الدفاع: أزبيليكويتا، كريتستينسين، ديفيد لويز، إيمرسون. الوسط: جورجينيو، كوفازيتش، باركلى. الهجوم: ويليان، جيرو، بيدرو.

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