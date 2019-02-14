شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية..بنزيما يشترط زيادة راتبه لتجديد عقده مع الريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد، طلب من النادي الملكي تجديد عقده، وزيادة راتبه.

وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية إن بنزيمة طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، زيادة راتبه، وذلك مثلما فعل سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي.

وأضافت دون بالون أن بنزيمة أوضح لبيريز، أنه لن يستمر في صفوف النادي الملكي، في ظل الراتب الذي يحصل عليه حاليًا.

وأوضحت الصحيفه أن لدى بنزيمة العديد من العروض للرحيل عن الميرنجي، في الصيف المقبل، حيث يتنافس على ضمه كل من، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأنهت الصحيفة حديثها بأن عملية رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، قد توقفت بسبب انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.