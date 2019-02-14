شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتأخر بهدف أمام باتي بوريسوف في الشوط الأول والان مع التفاصيل

يتأخر فريق أرسنال بهدف نظيف أمام باتي بوريسوف في الشوط الأول من اللقاء المقام في ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوروبي . سجل هدف فريق باتي بوريسوف اللاعب تانيسلاف دراغون في الدقيقة 45 من عمر المباراة. ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء ارسنال الخليج 365-

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