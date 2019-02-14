شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفوز على النصر بهدف نظيف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - فاز نادي الشارقة على النصر بهدف نظيف، مقابل لا شئ، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، بقمة مباريات الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي.

وأحرز ريان مينديز هدف الشارقة فى شباك النصر بالدقيقة 74.

والجدير بالذكر أن نادي الشارقة لم يهزم منذ انطلاق الموسم، أمّا النصر فتلقى الهزيمة السابعة له هذا الموسم.

وبذلك يصبح رصيد نادي الشارقة 37 نقطة في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإماراتي، بينما توقف رصيد النصر عند 16 نقطة في المركز التاسع.