شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعد مع ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

يواصل فريق ليفربول الإنجليزى تدريباته لليوم الثالث على التوالى فى معسكر مدينة "ماربيلا" الإسبانية، ضمن استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "الأنفيلد" الثلاثاء المقبل . الخليج 365- شارك فى تدريبات ليفربول الدولى المصرى محمد صلاح هداف الريدز بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفريق أبرزهم ساديو مانى وربرتو فيرمينو ونابى كيتا فى المران. ويلتقى ليفربول نظيره بايرن ميونخ بملعب "أنفيلد" فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تقام جولة الإياب 13 مارس المقبل.

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