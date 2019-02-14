شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يسند مباراة الاتحاد والهلال لحكم جزائري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أسند الاتحاد العربي لكرة القدم، مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي، للحكم الجزائري مصطفى غربال، ببطولة كأس زايد.

ويعاون الحكم الجزائري الجزائري الثنائي مقران قوراري وأكرم زرهوني، ولحلو بن براهم حكمًا إضافيًا، بالإضافة إلى التونسي صادق السلمي، والتونسي هيثم قراط حكمًا رابعًا.

ويستضيف الاتحاد فريق الهلال في مباراة الإياب بدور الربع نهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 25 فبراير الجاري بالأسكندرية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد وصل إلى دور الربع نهائي، بعد تخطيه فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري.