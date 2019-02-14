شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيا مع سموحة في الشوط الأول والان مع التفاصيل

بيراميدز سلبيا فى الشوط الأول أمام سموحة، فى المباراة المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز . وحاول بيراميدز التسجيل عن طريق السوري عمر السومة ولكنه فشل لتصدي محمد أبو جبل، كما نجح دفاع سموحة فى التصدي لكافة هجمات بيراميدز. ويدخل بيراميدز اللقاء محتلا وصافة الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة. الخليج 365- تعادل

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