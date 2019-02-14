شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على لاعبيه قبل لقاء النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تقريرا طبيا إلى البليجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى، وذلك على هامش المران أمس الأول.. وشمل التقرير حالة جميع اللاعبين والمصابين منهم، وذلك بناء على طلب من المدرب البلجيكى للاطمئنان بشكل دورى على لاعبيه لتجنب أى زيادة فى الجرعات التدريبية وبالتالى تجنب الإصابات، فيما يواصل الثنائى نادر رمضان ومحمد الشامى أداء برنامجهما التأهيلى للشفاء من الإصابة.

وواصل الفريق تدريباته ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة النجوم غدا السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وشهد المران اجتماعا عقده المدير الفنى مع اللاعبين لحثهم على استعادة مسيرة الانتصارات من أجل التقدم تدريجيا بجدول المسابقة، كما شمل المران تدريبات سرعة والتى شهدت تنافسا كبيرا بين جميع اللاعبين، قبل أن يتطرق لتقسيمة حماسية، حيث قام المدير الفنى بإيقافها عدة مرات لإصلاح الأخطاء التى ظهرت، وتابع الجهاز الفنى عدة تسجيلات لفريق النجوم قبل المباراة، وحذر جهاز الدراويش من خطورة عدة لاعبين بالفريق الصاعد حديثا للدورى، على رأسهم مهاجمه وهدافه صلاح أمين.

يذكر أن مهاجم النجوم قد سجل حتى الآن 7 أهداف بعد مشاركته فى 18 مباراة ضمن صفوف فريقه. من جانبه، أكد أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلى، صعوبة مواجهة النجوم، مشيرا إلى أن تلك المباراة لا تقبل القسمة على اثنين. وأضاف «قناوى»: «النجوم منافس قوى، ويلعب دائما بشكل مميز أمام الفرق الكبرى، وظهر ذلك جليا فى مباراته السابقة ضدنا وأمام فرق المقدمة».

وواصل: «أهم ما يميز فريق النجوم هو لعب تلك المباريات بدون ضغوط وبأسلوب دفاعى بحت، لذلك علينا أن نكون أكثر حرصا فى استغلال الفرص التى ستتاح إلى أهداف».

وأشار إلى أن فارق النقاط قريب بين الفريقين، وذلك يزيد من صعوبة اللقاء، درسنا المنافس جيدا ولم يعد هناك أى مجال لفقدان مزيد من النقاط سعيا للتقدم بجدول ترتيب المسابقة.

من جهته، أشاد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق، بقرار الاتحاد الافريقى بشأن إعادة الفريق للمشاركة بمنافسات دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

وأضاف: «لم نرتكب أفعالاً تستلزم إقصاءنا من دورى الأبطال، علينا أن نتمسك بالفرصة وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية فى مشوارنا بدور المجموعات».

وتابع: كرة القدم لا تعرف المستحيل، تعترف فقط بأن يؤدى كل عضو بالفريق سواء لاعبا أو مدربا دوره على أكمل وجه من أجل تحقيق الانتصارات.

وأنهى مدرب حراس الدراويش حديثه بإشادة وسائل الإعلام بعد المستوى المميز الذى قدمه حراس المرمى، وقال: «أتمنى من جماهير الفريق مزيدا من المساندة والمؤازرة خلال الفترة المقبلة».