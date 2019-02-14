شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تسلط الضوء على الفوز القاتل للريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصحف الإسبانية فوز ريال مدريد على نظيره أياكس الهولندى بنتيجة 2 /1، مساء أمس الأول، على ملعب «يوهان كرويف أرينا» بالعاصمة الهولندية أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

البداية مع صحيفة «ماركا» التى عنونت بـ: «لقد عانوا كأبطال.. أياكس يجعل ريال مدريد يعانى.. تقنية الفيديو تظهر فى دورى أبطال أوروبا وتلغى هدفا للفريق الهولندى، بنزيما يسجل وأسينسيو يضع بطاقة التأهل على المسار الصحيح، فينيسيوس عملاق، وسيرجيو راموس الإمبراطور سيغيب فى جولة الإياب.

فيما قالت صحيفة «آس»: «لكمة الأبطال.. ريال مدريد يعانى فى الشوط الأول ويحسم اللقاء لصالحه فى الشوط الثانى».

ويكفى ريال مدريد التعادل السلبى فى مباراة الإياب المحدد لها الخامس من مارس القادم بملعب «سانتياجو برنابيو» للعبور إلى الدور ربع النهائى.

فى نفس السياق، حقق سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسبانى، رقماً قياسياً جديدا أمام أياكس، حيث لعب مباراته رقم 600.

لعب سيرجيو راموس 600 مباراة مع ريال مدريد مقسمة ما بين (414 مباراة) الدورى الإسبانى، و(45 مباراة) كأس إسبانيا، و(119 مباراة) دورى أبطال أوروبا، و(12 مباراة) السوبر الإسبانى، و(4 مباريات) السوبر الأوروبى، و(6 مباريات) مونديال الأندية، وأحرز طوال هذه السلسلة 84 هدفاً، من أشهرها الرأسيات الحاسمة فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2014 و2016 أمام أتلتيكو مدريد.

من جانبه، قال سيرجيو راموس، قائد الملكى: «لدى الكثير من الذكريات، إنها تضحية كبيرة خلال سنوات طويلة، ليس من السهل الوصول إلى 600 مباراة مع فريقى ونأمل أن نستمر أكثر» واعترف راموس، فى تصريحات تلت المباراة بأنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء.. والهدف هو تنظيف سجله من البطاقات وضمان عدم الغياب عن مباريات الأدوار المقبلة فى حال واصل الريال المشوار.

وعند سؤاله، إن كان تعمد الحصول على البطاقة، قال راموس: «بالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذبا لو قلت إننى لم أتعمد ذلك».

وتحدث راموس عن صعوبة الخصم الهولندى بعناصره الشابة، لكنه توعدهم فى مباراة الإياب التى لن يشارك فيها قائلا: «الآن حان الوقت ليعانوا أمام جماهيرنا» فيما شدد سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، على فوز فريقه بصعوبة على مضيفه أياكس فى دورى أبطال أوروبا، وأبدى ثقته فى استعانة الحكام بتقنية الفيديو فى البطولة. وقال فى تصريحات صحفية: «ليس لدينا الأدوات لنحكم على الأمر. ليس لدينا شاشة. نثق فيما تقوله تقنية الفيديو أو الحكام» ودافع سولارى عن فريقه أمام من رأوا أن ريال مدريد قدم مستوى متواضعا، فقال: «هذا رأيكم. قمنا بأشياء كثيرة لنحقق تلك النتيجة، عملنا، عانينا، عرفنا كيف نتغلب على الضغط ونكون أقوياء». وأتم: «هذا دورى الأبطال، دور الـ16، لا يوجد فريق ليس جيدا جدا. لقد لعبوا بطاقة كبيرة وجعلونا نعمل بكد لنفوز».

بينما قال إريك تين هاج، المدير الفنى لأياكس: «الحكم أعطانا تفسيرات مُختلفة (لإلغاء هدف أياكس)، منها أن تاديتش تدخل مع حارس المرمى.. لكنى لا أعتقد أنه على حق، لقد قال لى إنه لا يعتبره خارج اللعبة». وأضاف: «قدمنا أداءً جيدًا فى جزء من المباراة، كنا أكثر شراسة فى الضغط، وتحركنا بشكل جيد، لكننا كنا نفتقد بعض الدقة.. كان يجب أن نكون أكثر دقة أمام ريال مدريد، لأنه إذا لم تستغل الفرصة ضده فلن يتسامح معك».

وتابع: «لم نفتقد الخبرة بل افتقدنا الفاعلية، هذا ما يجب علينا تطويره، ليس من الطبيعى خلق عدد كبير من الفرص أمام ريال مدريد.. لقد ارتكبنا خطأً فى الهدف الثانى، لكن يجب أن نشاهد المباراة مرة أخرى».

واختتم «هاج» تصريحاته بالإشادة بالشاب البرازيلى، فينيسيوس جونيور، نجم الملكى، مؤكدًا أنه «لاعب رائع».