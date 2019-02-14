شكرا لقرائتكم رسميا.. سيميونى يمدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى رسميا اليوم الخميس، تمديد تعاقد المدير الفنى الأرجنتينى دييجو سيميونى حتى عام 2022.
وتولى سيميونى تدريب أتلتيكو مدريد فى ديسمبر من عام 2011، وقاد الفريق فى 412 مباراة حتى الآن فى جميع البطولات.
وحقق المدرب الأرجنتينى العديد من البطولات مع الروخيبلانكوس، أبرزها الحصول على لقب الدورى الإسبانى بعد غياب فى موسم 2013-2014، بالإضافة إلى لقب الدورى الأوروبى مرتين آخرها فى الموسم الماضى.
كما قاد سيميونى أتلتيكو مدريد للفوز بالسوبر الأوروبى فى الموسم الماضى بعد الفوز الغريم التقليدى ريال مدريد 4-2، كما فاز الفريق تحت قيادته بلقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، بالإضافة إلى التأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا مرتين.
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