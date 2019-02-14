أسوان يقطع نصف طريق العودة لدوري الأضواء

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جدة - عمرو شويل نجح مجدي عبدالعاطي المدرب العام السابق لانبي ومدرب اسوان الحالي في وضع قدم لاسوان في الدوري الممتاز وذلك بعدما وصل بالفريق للنقطة 44 بجدول ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق الفريق للفوز بهدفين مقابل هدف واحد علي الالومنيوم في المباراة التي اقيمت بينهما بنجع حمادى عصر اليوم فى الجولة الثامنة عشر للقسم الثانى .

وسيطر التعادل الايجابي علي مباراة الاعلامين وبني سويف والتي اقيمت بإستاد الاعلامين فيما نجح فريق تليفونات بني سويف في الفوز بهدف مقابل لاشئ علي فريق النصر للتعدين بينما سيطر التعادل السلبي علي مباراة طهطا والفيوم وهي نفس نتيجة مباراة المنيا وسوهاج التي اقيمت بإستاد المنيا .

واستطاع فريق مركز شباب ناصر ملوى الفوز على الوليدية بهدف مقابل فيما نجح ديروط في الفوز علي فريق تحرير اسوان بثلاثة اهداف مقابل هدفين .

بهذه النتائج يواصل فريق اسوان تربعه علي عرش المجموعة برصيد 44 نقطة بفارق 9 نقاط عن بني سويف صاحب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 35 نقطة.