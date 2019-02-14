شكرا لقرائتكم مران الأهلي | مهام فنية لسعد وناصر ..ومروان يتماثل للشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصه مع ثنائي الفريق سعد سمير وناصر ماهر علي هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس.

وحرص لاسارتي على توجيه بعض النصائح الفنية لثنائي الفريق حول بعض الأمور الفنية الخاصة بهما؛ حيث تحدث مع كل لاعب علي حدة من أجل تكليفه ببعض المهام الفنية الخاصة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت في الدوري الممتاز.

في السياق ذاته انتظم ثنائي الأهلي سعد سمير ومروان محسن في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا حيث تعافى سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الضامة كما تعافي مروان محسن من الإصابة في العضلة الضامة أيضا.

كما ادي ثلاثي الفريق احمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي تدريبات تأهيلية علي هامش المران.

وقاد اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بتلفريق تدريبات بدنية خاصة للثلاثي في إطار برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثلاثي.