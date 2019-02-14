انت الان تتابع تفاصيل خبر كم دفع مانشستر يونايتد نظير إقالة مدربه مورينيو؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:18 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إقالة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو وجهازه المعاون كلفته نحو 20 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أصاب عشاق "الساحرة المستديرة" بالدهشة والذهول.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت أنها دفعت 19.6 مليون باوند (25 مليون دولار) لمورينيو وطاقمه الفني؛ إثر إقالته من تدريب الفريق الأول في ديسمبر المنصرم، بحسب تقرير النتائج للربع الثاني من السنة المالية.

وأشارت إلى أنه يتوقع زيادة الإيرادات لتصل ما بين 615 إلى 630 مليون باوند، على أن تبلغ الأرباح الصافية ما بين 175 و190 مليون باوند للعام المالي (2018-2019).

Advertisements

ولفتت إلى أن مورينيو حصل بمفرده على 15 مليون باوند (19 مليون دولار)، وهو مبلغ مالي يفوق ما دفعته الإدارة الحالية لمانشستر يونايتد للمدرب الهولندي لويس فان غال وفريقه التدريبي (8.4 ملايين باوند)، حين أقيل من تدريب الفريق في مايو 2016.

وكان مورينيو قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد، في الـ18 من ديسمبر المنصرم، عقب الخسارة أمام ليفربول في ملعب الأخير، لتسدل إدارة النادي الإنجليزي العريق الستار على صفحة المدرب البرتغالي، الذي فشل في تسجيل نتائج إيجابية للفريق منذ بداية هذا الموسم، مدوناً على أسوأ بداية في الـ28 عاماً الأخيرة.

وتولى النرويجي أولي غونار سولسكاير قيادة "الشياطين الحُمر" مؤقتاً حتى نهاية الموسم، حيث تحسنت النتائج بشكل كبير في المسابقات المحلية، لكن الفريق تلقى خسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.