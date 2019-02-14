انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاح لم يسلم من لسان مرتضى منصور.. ماذا قال له؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:18 مساءً - لم يسلم النجم المصري محمد صلاح، المتألّق ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، من لسان رئيس الزمالك، مرتضى منصور؛ حيث طالبه الأخير بالابتعاد عن شؤون الكرة المصرية والاهتمام بفريقه الإنجليزي.

وجاءت تصريحات "منصور" رداً على تغريدة نشرها "صلاح" قبل أيام، انتقد من خلالها حالة التعصّب الكبيرة بين أكبر جمهورين في الوطن العربي، في إشارة منه إلى الغريمين التقليديين في مصر؛ الأهلي والزمالك.

ورد رئيس الزمالك، الذي يُعدّ أحد أبرز الداعمين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تغريدة "صلاح" في تصريحات تلفازية لإحدى الفضائيات المصرية، حيث طالبه بضرورة الاهتمام بشؤون ليفربول وعدم التطرّق إلى الشأن الكروي المصري.

وزعم منصور أن صلاح يعيش في عالم وواقع مختلفين، كما أنه لا يعرف تفاصيل ما يحدث في مصر، مطالباً إياه بالنأي بالنفس وعدم إقحام نفسه في الصراع الدائر بين قطبي الكرة المصرية.

Advertisements

وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، تشهد مختلف منصات التواصل سجالاً وحرباً كلامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بين جماهير القلعتين الحمراء والبيضاء؛ على خلفية نتائج الفريقين في البطولات المحلية والأفريقية.

كما لا يُمكن تجاهل كمية العداء وتصاعدها منذ دخول السعودي تركي آل الشيخ إلى الكرة المصرية، ورئاسته الشرفية للنادي الأهلي، قبل أن يلجأ الطرفان إلى المحاكم وأروقة القضاء، ليشتري "آل الشيخ" نادياً مغموراً ويغيّر اسمه إلى "بيراميدز"، معززاً إياه بنجوم محليين وأجانب بمبالغ مالية طائلة.

وبدا لافتاً في الآونة الأخيرة التحالف "الوثيق" بين مرتضى منصور وآل الشيخ، الذي أُقيل من منصبه رئيساً لهيئة الرياضة السعودية أواخر العام المنصرم، ثم تولى رئاسة هيئة الترفيه في البلاد.

يُذكر أن مرتضى منصور مُعاقب من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة واللجنة الأولمبية الرياضية بالإيقاف لمدة عام، فضلاً عن منعه من حضور الاجتماعات والمباريات وأي نشاط رياضي مرتبط بمنصبه رئيساً للقلعة البيضاء.