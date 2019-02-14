انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تتصدر الترتيب النهائي للبطولة الدولية للرماية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:18 مساءً - تُوّج منتخب الكويت بلقب بطولة أمير الكويت الدولية الثامنة الكبرى للرماية، التي أسدل الستار عليها الخميس، وذلك بفوز رماته بـ9 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات.

وحلّ منتخب صربيا ثانياً برصيد 6 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين، في حين حلّت عُمان ثالثاً بـ3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وجاءت السعودية في المركز الرابع للترتيب النهائي بميداليتين الأولى ذهبية والثانية فضية، فيما وضعت منتخبات قطر وكازاخستان وإيطاليا وأرمينيا وبلغاريا والبحرين ومصر اسمها في جدول الترتيب.

Advertisements

وشهد اليوم الختامي للبطولة، التي استمرت ستة أيام، تألقاً لافتاً لرماة الكويت؛ إذ حصدوا المراكز الثلاثة الأولى لمسابقة رماية (سكيت) للرجال بفوز الرماة: منصور الرشيدي بالميدالية الذهبية، وعبدالله الطرقي بالميدالية الفضية، وسعود حبيب بالميدالية البرونزية.

وتوجت الرامية الكويتية إيمان الشماع بذهبية مسابقة رماية (سكيت) للسيدات، في حين حلت الرامية القطرية سارة محمد في المركز الثاني، وحصلت الرامية الكازاخية أولجا بانارينا على البرونزية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي للرماية، دعيج العتيبي: إن "البطولة تميزت بمستوى فني جيد، وتضمنت إقامة دورات تدريب للرماة والحكام والمدربين.

يُذكر أن بطولة كأس أمير الكويت الدولية انطلقت، السبت الماضي، في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، بمشاركة 420 رياضياً من 42 دولة عربية وأجنبية.