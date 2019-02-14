شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير تشيلسي تطالب بطرد "ساري" والان مع التفاصيل

الخليج 365_نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استفتاء لجماهير تشيلسي لاستطلاع أرائهم في طرد "ساري" من عدمه. وشارك في هذا الاستفتاء حوالي 31 الف شخصًا. وجاءت موافقة جماهير "البلوز" علي طرد بأغلبية ساحقة حيث وافق علي طرد "ساري" 62% من المشاركين، بينما رفض الإقالة 38% فقط من المشاركين. ويواجه "ساري" شبح الإقالة خلال الفترة المقبلة بعد الهزيمة المذلة التي تعرض له فريق تشيلسي من نظيره مانشستر سيتي بسداسة نظيفة. وما يزيد الطين بلة هو فقدان تشيلسي المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا لصالح مانشستر يونايتد. وتولي الإيطالي تدريب "البلوز"، بعد فسخ تعاقده مع فريق نابولي ودفع الشرط الجزائي، الذي كان مقدر بحوالي 8 ملايين يورو.

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