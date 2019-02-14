شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفقد صالح جمعة أمام الإنتاج والان مع التفاصيل
الخليج 365- بات من المقرر أن يغيب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري بسبب الإصابة.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مباراة الإنتاج الحربي لمعاناته من الإصابة في العضلة الضامة، ولن يكون متواجدا ضمن حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي في مباراة السبت المقبل.
ومن المقرر أن ينتظم صالح جمعة في تدريبات الفريق يوم الأحد أو الاثنين عقب مباراة الإنتاج وسيكون جاهزا للمباراة الداخلية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غد السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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