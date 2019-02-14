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موعد مباراة ارسنال وباتي بوريسوف اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبى ، هو الساعة الثامنة مساء اليوم،

واستدعى المدرب الإسباني أوناى إيمرى 18 لاعبا لخوض مواجهة ومنهم النجم المصري محمد النني الذي يلعب ضمن صفوف ارسنال

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وباتي بوريسوف اليوم في الدوري الأوروبي kora live

موعد مباراة أرسنال ضد باتي بوريسوف فى الدورى الأوروبى

وحجز أرسنال مقعده فى دور الـ 32 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، فيما حل باتي بوريسوف وصيفاً في المجموعة الـ 12 خلف تشيلسي الإنجليزي ومتفوقاً على مول فيدي المجري وباوك اليوناني.

ويسعى أرسنال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تعزز من آماله في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة قبل خوض مباراة الإياب الخميس القادم بملعب "الإمارات".

وشارك محمد الننى فى خمس مباريات مع أرسنال بمسابقة الدورى الاوروبى "اليوروباليج" هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً وحيداً.

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وباتي بوريسوف اليوم في الدوري الأوروبي kora live

مباراة أرسنال ضد باتي بوريسوف

ويعود أرسنال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد الفوز الذي تحقق على هدرسفيلد بنتيجة (2-1) في الدوري الإنجليزي السبت الماضي، والذي وضع الفريق في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام تشيلسي، وبنقطة خلف مانشستر يونايتد.

في المقابل لا يحمل باتي بوريسوف ذكرى جيدة من مواجهتيه الأخيرتين أمام الأندية الإنجليزية، إذ خسر أمام تشيلسي ذهاباً وإياباً في دور المجموعات، لكنه يتسلح بفوزه بلقب الدوري المحلي في الأعوام الـ13 الأخيرة.