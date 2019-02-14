شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل آرسنال أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن اوناي إيمري عن تشكيل آرسنال الذي سيواجه باتي بوريسوف البيلاروسي ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي. ويتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، بالإضافة للجابوني بير إيمريك أوباميانج، بعد عودته من الإصابة والتي ابعدته عن مواجهة هدرسفيلد بالبريمرليج. تشكيل ارسنال حراسة المرمى: تشيك الدفاع: موستافي، كوسيلني، مونريال الوسط: ميتلاند، جندوزي، تشاكا، أيوبي، كولاسيناك الهجوم: ميختريان، لاكازيت

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