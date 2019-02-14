شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يكتسح أحد برباعية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
سجل رباعية فريق التعاون كل من عبد الفتاح ادم هاتريك ثلاثة اهداف وليندر تاوامبا في الدقائق 14 و30 و55 و86.
ارتفع رصيد التعاون للنقطة 33 في المركز الخامس بينما توقف رصيد احد عند النقطة 12 في المركز 16 والاخير.
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