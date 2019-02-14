شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير..يوفنتوس ملك الصفقات المجانية... أبرز الصفقات المجانية للسيدة العجوز والان مع التفاصيل

الخليج 365_أعلن يوفنتوس الإيطالي منذ عدة أيام حسم صفقة أرون رامزي رسميًا، قادما من فريق أرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل مجانًا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق اللندني.

ونجح فريق "السيدة العجوز" من حسم عدة صفقات في السنوات الماضية، مكنته من السيطرة علي إيطاليا وسطوع نجمه أوربيًا، بوصوله لنهائيين في دوري أبطال أوروبا، بعد عدة سنين عجاف.

ويعتبر البعض إدارة اليوفي هي الأنجح في أوروبا في السنوات الأخيرة، بسبب تدعيم الفريق في كل المراكز بمبلاغ لا تذكر بالنسبة لأسعار السوق حاليًا.

وفي التقرير التالي يرصد الخليج 365 أبرز هذه الصفقات.

1_فابيو كانافارو

أحد أفضل المدافعين في تاريخ إيطاليا وكرة لبقدم عمومًا.

لم يقد المدافع الإيطالي الأداء المنتظر منه في فريق إنترميلان الإيطالي، ليقرر يوفنتوس خطفه في صفقة تبادلية مع الإنترمقابل الحارس البديل في "السيدة العجوز" "فابيان كاريني" عام 2004، ولم يكلف إدارة "السيدة العجوز" يورو واحد.

2_ أندريا بيرلو

يعتبر جمهور اليوفي هذه الصفقة هذه أعظم صفقة مجانية قام بها الفريق علي الاطلاق، وهي بمثابة الفشل الأكبر بالنسبة "لبيرلسكوني" رئيس ميلان.

بعد رفض اللاعب الأعظم في تاريخ وسط الملعب الإيطالي تجديد تعاقده مع ميلان، استطاعت إدارة اليوفي إقناع اللاعب بالانضمام لليوفي في صفقة مجانية، ليكون "بيرلو" هو حجر الأساس التي بنيت عليه الإدارة فريقًا، سيطر علي إيطاليا إلي يومنا هذا.

3_ بول بوجبا

هذا هو أكبر أخطاء السير اليكس فيرجسون، هكذا وصف زيدان هذه الصفقة.

وجاء تخلي فيرجسون عن اللاعب بسبب طمع وكيله "رايولا" علي حد وصف "فيرجي".

واستطاع يوفنتوس خطف الموهبة الفرنسية مجانًا، ليصبح أفضل لاعب وسط في العالم خلال سنوات قليلة، ليقرر مانشستر يونايتد إعادة اللاعب لقلعة "أولدترافورد" مرة أخري عام 2016 مقابل رقم فلكي في ذلك التوقيت 105 مليون يورو.

4_سامي خضيرة

هو أحد اللاعيبين القلائل الذي استطاعوا الظفر بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم في نفس الموسم.

استطاعت إدارة "السيدة العجوز" خطف اللاعب من الفريق الملكي "ريال مدريد" بعد انتهاء عقد "خضيرة" معهم.

وسريعًا أصبح الألماني أحد أهم الأعمدة الرئيسية للفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي " أليجري"، حيث فاز تحت قيادته بثنائية الدوري والكأس والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

5_ فيرناندو يورينتي

كان يورينتي مطمعًا للفرق الأوروبية الكبري بعد انتهاء تعاقده مع فريق اتليتكو بلباو عام 2013.

استطاعت إدارة "السيدة العجوز"، الظفر بخدماته ليلعب مع الفريق موسمين سجل خلالهم 27 هدفًا، ويعتبره جمهور اليوفي مثالًا للانضباط والاحترافية.

6_ إيمري تشان

يعد اللاعب الألماني هو أخر الصفقات المجانية لليوفي قبل انضمام رامزي في الصيف القادم.

استطاع اليوفي الظفر بخدمات اللاعب بعد انتهاء تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

ورغم سوء الحظ الذي يصادف اللاعب، حيث تكرار إصاباته يحول بين مشاركته أساسيًا مع الفريق، لكن في كل الأحوال تعد صفقة ناجحة حيث إذا قررت إدارة اليوفي الاستغناء عنه سيستفيد منه ماديا بصورة كبيرة، حيث أنه قادم بالمجان وتبلغ قيمته السوقية حوالي 30 مليون يورو.

7_ كومان

يستمر الفريق الإيطالي في خطف المواهب الشابة مجانًا، حيث خطفت إدارة اليوفي هذه المرة موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي "كومان" مجانًا في صيف عام 2014.

ورغم قلة مشاركاته مع الفريق إلا أن اليوفي استفاد منه ماديًا بشكل كبير، حيث تم بيعه لبايرن ميونخ الألماني مقابل حوالي 28 مليون يورو.

8_ داني ألفيش

يعتبر داني ألفيش أحد أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم الحديثة، وبالرغم من ذلك لم تتعلم إدارة برشلونة من خطأ نظيرتها إدارة الميلان، فلم يتم تجديد تعاقده وتركه يرحل بالمجان، وحتي الأن يندم الفريق الكتالوني علي ترك اللاعب بسبب عدم قدرتهم علي تعويضه.

وبالطبع لم تفرط إدارة اليوفي في هذه الفرصة، فجلبت ألفيش ليلعب في إيطاليا، ولعب معهم موسمًا مميزًا، لكنه طلب الرحيل في نهاية الموسم ليلعب مع جوارديولا مرة أخري، لكن استطاعت إدارة باريس سان جيرمان إقناعه بعدم الانضمام للسيتي والانضمام للفريق الباريسي.

9_رامزي

أخر الصفقات المجانية بالنسبة لفريق يوفنتوس، حيث سينضم للفريق عقب نهاية الموسم.

وكعادة إدارة اليوفي، استغلت عدم توصله لاتفاق مع إدارة فريقه أرسنال بشأن تجديد تعاقده، وانقضت عليه ليصبح لاعبًا في صفوف السيدة العجوز من بداية الموسم.

ويتوقع أن يضيف رامزي كثيرا إلا خط وسط اليوفي، بسبب قدرته علي السيطرة علي وسط الملعب وتوزيع اللعب بشكل جيد، إضافة إلي قدرته علي خلق فرص التسجيل.