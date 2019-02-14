انت الان تتابع رسميًا.. سيميوني يمدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى عام 2022، ليواصل المدرب الأرجنتيني المغامرة مع الفريق، بعدما كان عقده ينتهي في 2020، ونشر النادي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المدير الفني قام بتمديد عقده مع النادي، بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق منذ تولى المهام الفنية في عام 2011، حيث قاد الروخي بلانكوس للفوز بالليجا الإسبانية في موسم 2013 - 14 كما فاز بكأس الملك في موسم 2012-13، كما فاز بكأس السوبر الإسباني عام 2014-15، وفاز بالدوري الأوروبي مرتين 2011-12 ، 2017-18، وكأس السوبر الأوروبي في 2012، 2018.

وأعرب سيميوني عن سعادته بتمديد العقد، الذي لم يتم الكشف فيه عن المقابل المادي الجديد، الذي سوف يحصل عليه المدرب الأرجنتيني، إلا أن إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني تحدث في وقت سابق عن رغبته في الإبقاء على المدرب الأرجنتيني، مؤكدًا أن راتبه يجعله مساويا لنجم الفريق وبطل العام مع فرنسا أنطوان