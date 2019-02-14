رسميًا.. سيميوني يمدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى 2022

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تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى عام 2022، ليواصل المدرب الأرجنتيني المغامرة مع الفريق، بعدما كان عقده ينتهي في 2020، ونشر النادي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المدير الفني قام بتمديد عقده مع النادي، بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق منذ تولى المهام الفنية في عام 2011، حيث قاد الروخي بلانكوس للفوز بالليجا الإسبانية في موسم 2013 - 14 كما فاز بكأس الملك في موسم 2012-13، كما فاز بكأس السوبر الإسباني عام 2014-15، وفاز بالدوري الأوروبي مرتين 2011-12 ، 2017-18، وكأس السوبر الأوروبي في 2012، 2018.
وأعرب سيميوني عن سعادته بتمديد العقد، الذي لم يتم الكشف فيه عن المقابل المادي الجديد، الذي سوف يحصل عليه المدرب الأرجنتيني، إلا أن إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني تحدث في وقت سابق عن رغبته في الإبقاء على المدرب الأرجنتيني، مؤكدًا أن راتبه يجعله مساويا لنجم الفريق وبطل العام مع فرنسا أنطوان
ويحصل أنطوان جريزمان على 20 مليون يورو سنويًا قبل الضرائب، فيما يحصل دييجو سيميوني على 6 ملايين يورو سنويا، وذلك قبل تجديد عقده.
ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي، الأسبوع المقبل، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة العودة في شهر مارس المقبل.
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