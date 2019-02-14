انت الان تتابع المظاليم.. مفاجأة أبي صقل وتعادل سيراميكا وفوز الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
شهدت مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم الخميس، العديد من المفاجآت، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين الفوز على نظيره منتخب السويس بثنائية نظيفة، وفرض فريق أبي صقل الذي لم يحقق أي فوز خلال البطولة، التعادل السلبي على نظيره الترسانة، وعلى ملعب دمياط حقق فريق مصر فوزًا ثمينًا على دمياط بهدفين نظيفين، أحرز هدفي اللقاء لصالح مصر مصطفى سلطان، ومحمد رمضان، ليرفع مصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دمياط عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
حقق فريق القناة فوزاً ثميناً على نظيره الزرقا، بهدفين لهدف، ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 19 نقطة في المركز العاشر. وحقق جمهورية شبين الفوز على منتخب السويس، بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد السويس عند 18 نقطة في المركز
وحقق جمهورية شبين الفوز على منتخب السويس، بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد السويس عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتعادل سيراميكا والمريخ، بهدف لمثله، ليواصل الأول تصدره للمجموعة برصيد 37 نقطة، وجاء المريخ في المركز 6 برصيد 25 نقطة.
وتعرض فريق كوكاكولا للخسارة أمام الشمس، بهدف نظيف، ليرفع الأخير رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كوكاكولا عند 32 نقطة في المركز الرابع.
وتعادل فريق الترسانة مع نظيره أبي صقل سلبيًا، ليتراجع الشواكيش إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما ظل اب صقل في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
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