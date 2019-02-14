انت الان تتابع الأهلي يعلن عن هدنة في أزمة مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

أصدر النادي الأهلي بيانًا للرد على إعلان لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر نظرًا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية، وإقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، وقال في بيانه الصادر: «النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس».

وأضاف: «العمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا على أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري