انت الان تتابع يوفنتوس يحلم بضم "الجوهرة" الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يوفنتوس يحلم بضم "الجوهرة" الفرنسية

يحلم يوفنتوس بالحصول على خدمات نجم فرنسي شاب تتنافس عليه عدة أندية أوروبية عملاقة. "البيانكونيري" يعتزم الاستفادة من وضعه المالي الجيد بهدف إقناع نجم باريس سان جيرمان بحمل قميص "السيدة العجوز" بداية من الموسم المقبل.

تُسيل موهبة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لعاب عدة أندية أوروبية كبيرة، فالنجم الفرنسي الشاب تمكن في وقت وجيز للغاية من تسلق سلم النجومية بسرعة كبيرة وإثبات علو كعبه كواحد من اللاعبين، الذين يتوقع منافستهم على جائزة الكرة الذهبية في أقرب وقت ممكن.

وتشير صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن فريق يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع كيليان مبابي، من أجل تعزيز كتيبة "السيدة العجوز" الهجومية، والرفع من حظوظ الفريق الإيطالي العملاق في الوقوف على منصات التتويج القارية والمحلية بشكل مستمر.

وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس مستعد لفتح خزائنه المالية بهدف الظفر بخدمات "الجوهرة" الفرنسية، حيث يتمتع "البيانكونيري" بسيولة مالية تساعده على إبرام صفقات كروية من العيار الثقيل.

وانتعشت خزينة يوفنتوس كثيراً بعدما نجح الفريق الإيطالي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد ارتفع الإقبال على مشاهدة مباريات يوفنتوس، فضلاً عن استفادة الدوري الإيطالي بشكل عام من انتقال أحسن لاعب في العالم خمس مرات إلى "الكالتشيو".

وتابع نفس المصدر أنه رغم التقارير الصحفية، التي تشير إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، إلاّ أن ذلك لن يمنع "البيانكونيري" من ضم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق كيليان مبابي (20 عاماً) في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مانشستر يونايتد( 2-0) برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ نجح في تسجيل الهدف الثاني في شباك الحارس الإسباني العملاق دافيد دي خيا.

الجدير ذكره أن كيليان مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية حالياً حوالي 200 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت" المهتم بشؤون اللاعبين.