الان تتابع راموس يعترف بتعمده الحصول على “بطاقة صفراء” أمام أياكس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف قائد الفريق الملكي ريال مدريد سيرجيو راموس بأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء، في مباراة فريقه التي فاز خلالها على أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وبموجب هذه البطاقة فإن قائد الفريق الملكي لن يشارك في مباراة الإياب، بعد أن سبقتها بطاقة أخرى في المسابقة القارية.
واعترف راموس أن هدفه تنظيف سجله من البطاقات وضمان عدم الغياب عن مباريات الأدوار المقبلة في حال واصل الريال المشوار.
وعند سؤاله، إن كان تعمد الحصول على البطاقة، قال راموس:” بالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذبا لو قلت إنني لم أتعمد ذلك.”
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ماركا”: “إنه أمر كنت أفكر فيه”.
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