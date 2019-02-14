التشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة

أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز في أول مباراة له مع بيراميدز الذي تم تعيينه خلفاً للمدرب حسام حسن الذي تم إقالته بعد التعادل مع الزمالك (3-3).

ويلعب بيراميدز بطريقة (4-1-4-1) بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:رجب بكار، أحمد أيمن منصور، عمر ميداني، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد (دونجا)

رباعي ما قبل المهاجم: كينو، بينافينتي، عبد الله السعيد، عمر خربين

المهاجم: جون سيفونتي