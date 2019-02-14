نور: الفوز على الرائد أهم من الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شدد قائد الاتحاد السابق محمد نور على أن مواجهة فريقه أمام الرائد اليوم في الجولة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعد عنق الزجاجة من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط، وشدد على أنها أكثر أهمية من المواجهة المقبلة التي تجمعهم مع الهلال متصدر البطولة في الكلاسيكو السعودي.
وقال نور في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمس «نفوز على الرائد، أهم شيء حتى لو خسرنا من الهلال، إيش فايدة أننا نفوز على الهلال ونخسر مبارياتنا الأخرى».
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