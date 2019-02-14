سيارات الملك في مهرجان الدرعية اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينطلق اليوم مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع بإشراف الأمير أحمد بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية، بعرض مميز لسيارات نادرة استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصيا في مراحل حياته، وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لملاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بأكثر من 100 سيارة، وملاك من مختلف دول العالم.

ويقام المهرجان على مدى يومين، ويتضمن مزادا كبيرا للسيارات النادرة، وسوقا لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بـ36 فئة مختلفة، وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة، تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث.