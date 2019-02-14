السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفض رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن يكون له أي تدخل في عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز، واعترف بوجود أخطاء في طريقة اتخاذ بعض القرارات في الاتحاد، مشيرا في حوار فضائي مع قناة العربية إلى أنه يلاحظ وجود مشاكل داخلية.
وشدد على وجود لوائح وضوابط تربط علاقته باتحاد القدم، وقال «بعد اجتماعي مع أعضاء اتحاد القدم لاحظت أنهم بدؤوا السير على الطريق الصحيح، دورنا هو إعطاء الملاحظات لرئيس اتحاد القدم، ولا أستطيع الإجابة عن استمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة».
ولفت إلى أنه اجتمع مع رؤساء الأندية وفضل أن يسمع مشاكلهم بشكل مباشر، ومنها مشاكل في المنشآت تتم مراجعتها بشكل كامل، وتابع «ملعب الملك فهد سيكون جاهزا لاستضافة مباراة النصر والشباب، ومشكلة الملاعب كانت إدارية، والمختصون بزراعة أرضية الملاعب لم يكونوا يقدمون المأمول منهم؛ لذلك استعنا بشركات خاصة لتجهيز أرضية ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الرياضة: لا أتدخل في عمل اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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