الأهلي يتجه للانسحاب.. وآل الشيخ: لن أنسى صمتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين يتجه النادي الأهلي المصري إلى إعلان انسحابه من بطولة كأس مصر، ورفض خوض المواجهة التي تجمعه مع بيراميدز يوم 28 فبراير الحالي، قال مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ أمس، إنه لن ينسى صمتهم على التجاوزات في حق والدته.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لن أنسى أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي، وجد هذا التجاوز تأييدا وشكرا منهم»، في إشارة إلى غضبه من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وعوقب النادي الأهلي، من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف» بغرامة مالية بسبب هتافات مسيئة من جماهيره تجاه آل الشيخ، في مباراة حوريا الغيني في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2018. وتوترت العلاقة بين مالك بيراميدز ومجلس الأهلي منذ فترة تقارب 7 شهور بعد تراجع الأهلي عن التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز مدربا للفريق رغم اتفاق آل الشيخ معه بمباركة المجلس، واشتعل الخلاف بسبب شكوى الأهلي لاعبه السابق عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز الحالي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».