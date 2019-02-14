فرسان مكة في مهمة معادلة الشباب.. ولا بديل للاتحاد عن إسقاط الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ستكون معركة المركز الرابع عنوان المواجهة التي تجمع فرسان مكة «الوحدة» والشباب في ختام منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين لن يكون أمام الاتحاد خيار آخر سوى تخطي الرائد وإسقاطه في اللقاء الذي يجمعهما ببريدة، إذا أراد البقاء في دوري المحترفين وبداية تجاوز المراكز الأخيرة.

الشباب والوحدة

18:30

يستضيف فريق الشباب منافسه الوحدة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويتنافس الفريقان للثبات ضمن فرق الأربعة الأوائل في الدوري رغبة في نيل المشاركة الآسيوية على أقل تقدير هذا الموسم.

الفريق الشبابي يحتل المركز الـرابع في سلم الدوري برصيد 34 نقطة، ويريد اليوم أن يعود إلى مستواه الذي عرف عنه في منتصف الدوري بالرغم من غياب لاعبه الروماني كوستانتين بوديسكو للإصابة، ويمتاز الفريق بقوة دفاعية بقيادة التونسي جمال بلعمري، إلا أنه يعاب عليه تراجعه التهديفي، والذي كشفه عجزه عن تقليص خسارته الماضية من فريق الفتح.

أما فريق الوحدة فيواصل حضوره النقطي، والذي كان آخره فوزه على الرائد في عقر داره بـ3 /‏‏1، والوحدة بقيادة مدربه «ميدو» يأمل كسب النقاط لتحقيق المعادلة النقاطية مع الشباب الذي يتفوق بفارق الأهداف، ومن ثم التفكير في قادم الجولات بالمنافسة الأمامية متى ما سارت نتائج المباريات لصالح فرسان مكة.

الرائد والاتحاد

20:20

تسجل مواجهة الرائد والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة معتركا مهما للفريقين، في ظل التفوق الفني للعميد الذي غير جلده بعد فترة الانتقالات الشتوية بعد أن دعم صفوفه بعناصر أجنبية مميزة، بعكس فترة الصيف الماضي التي استثمرها الرائد لصالحه في مواجهة الدور الأول وكسب اللقاء بـ 2 /‏‏1.

ويحاول الرائد الخروج على أقل تقدير بالتعادل من خلال تكثيف الدفاعات بإسناد المهام الدفاعية لوسط الفريق، والاعتماد على الهجمات المرتدة بعد اكتمال صفوفه اليوم بعد أن فقدها في لقاء الوحدة الذي خسره 1 /‏‏3، مما أدى إلى توقف نقاطه عند 23 نقطة.

في المقابل يحاول الاتحاد إضافة النقطة الـ17 وسط تكامل عناصري باستثناء الشكوك حول مشاركة دا كوستا بعد إصابة في المران الأخير الذي سبق سفر الفريق للقصيم، ويسعى الفريق إلى المضي قدما بعد تحسن نتائجه في لقاءي الشباب والتعاون الماضيين، اللذين انتهت نتيجتهما بالتعادل دون أهداف.

الشباب

النقاط: 34

المركز: الرابع

الوحدة

النقاط: 31

المركز: الخامس

الاتحاد

النقاط: 14

المركز: 15

الرائد

النقاط: 23

المركز: 10