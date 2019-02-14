شكرا لقرائتكم هاتريك آدم يقود التعاون لتحقيق فوز عريض على أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم فريقه إلى تحقيق ثلاث نقاط جديدة بعد تسجيله "هاتريك" في شباك ضيفه أحد في المواجهة التي انتهت 4-صفر واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد التعاون أي خطورة في تجاوز ضيفه الذي ظهر على غير العادة في المباراتين السابقتين حيث احتاج 14 دقيقة حتى تمكن مهاجمه عبدالفتاح آدم من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله البرازيلي نيلدون برأسه في شباك الحارس عبده بسيسي.

وواصل التعاون هجومه وسجّل مهاجمه عبدالفتاح آدم هدفاً عند الدقيقة 16 إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ على المهاجم. وعند الدقيقة 30 عزز المهاجم عبدالفتاح آدم تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل عرضية زميله البرازيلي نيلدون في شباك أحد. وفي الشوط الثاني واصل التعاون سيطرته وتمكن مهاجمه عبدالفتاح آدم من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله الكاميروني توامبا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للتعاون لتسجيل الهدف الرابع بعدما تابع لاعبه هيلدون راموس تسديدة زميله توامبا العائدة من الحارس عبده بسيسي إلا أنه أطاح بالكرة خارج الشباك. وعند الدقيقة 85 اختتم الكاميروني توامبا أهداف التعاون بتسجيله الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله مد الله العلياني. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً، وبقي أحد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الأخير.