شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها اجتماع لاسارتى مع لاعبى الأهلى ولقاء وزير الرياضة بعدد من الفنانين، بالإضافة إلى انصمام دونجا لاعب بيراميدز للمنتخب خلال مارس المقبل.

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق المران فى الرابعة عصراً للحديث عن مواجهة الإنتاج الحربى التى تقام السبت المقبل، فى إطار مواجهات الأسبوع الـ22 فى بطولة الدورى الممتاز.

قدم الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تقريراً طبياً للبليجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى، على هامش مران الفريق.

التقى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعضاء لجنة تحكيم مجال الطالب والطالبة المثالية، ضمن مسابقة "إبداع" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى الموسم السابع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، علي ضم نبيل دونجا لاعب الوسط المدافع لنادى بيراميدز خلال معسكر الفراعنة خلال شهر مارس المقبل، المقرر له الفترة من 18 إلى 26.

يفضل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، الرحيل في نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى المباريات الأخيرة بشكل نهائى.

استقر مسئولو الأهلى على عدم تجديد عقد محمد نجيب مدافع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد الجلسة التى جمعت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مؤخراً، لمناقشة ملف تمديد عقود بعض اللاعبين.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، علي تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 28 من شهر فبراير الجاري بدور الـ16 لكأس مصر على استاد برج العرب.