صور وفيديو.. تعادل مثير بين الجونة والداخلية 2/2 بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الجونة والداخلية التى أقيمت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام. تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة بهدف فى الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد بحبح للداخلية فى الدقيقة 22 ثم أضاف أكرم توفيق الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 45 ثم تعادل حسام باولو للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 80 لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 2-2 . الطريف أن هدفى الجونة سجلهما الثنائى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق المعاران من الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية . بذلك يرتفع رصيد الجونة للنقطة 23 ليقفز فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وتلقت شباكه 33 هدف وسجل لاعبيه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما ارتفع رصيد الداخلية عند النقطة 22 فى المركز الرابع عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف . أهداف الجونة والداخلية أهداف الجونة والداخلية

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