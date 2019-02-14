شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. أول اجتماع لرؤساء اللجان المنظمة لبطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رؤساء اللجان المنظمة لبطولة أمم أفريقيا التي تنتظمها مصر في 21 يونيو المقبل، أول اجتماع لهم بعد غد السبت، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد الكرة قد اتفقوا على تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، ويضم:

د / محمد سلطان اللجنة الطبية

لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات

لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات

لواء / حسام ناجي لجنة الأمن

مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة

عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين

محمد كامل لجنة التسويق

ياسر فتحى اللجنة القانونية

كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية

طارق كمال لجنة المراسم

تامر غنام اللجنة المالية

أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات

أسامة إسماعيل اللجنة الإعلامية

أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي