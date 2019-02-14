شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس تعديلات جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النادى الأهلى فى بيان رسمى اليوم أنه يؤكد احترامه للمنظومة الرياضية وسيقوم بدراسة موقف الجدول الجديد للدورى بما يحفظ حقوق النادى عندما يتلقى المكاتبات الرسمية من اتحاد الكرة.

وأشار الأهلى في بيانه إلى أنه يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لحفظ حقوق كل الأطراف.