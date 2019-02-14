شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد سعد سمير ومروان محسن وتأهيل 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتظم ثنائي الأهلي سعد سمير ومروان محسن في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا حيث تعافى سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الضامة، كما تعافي مروان محسن من الإصابة في العضلة الضامة أيضا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
علي الصعيد ذاته، ادي ثلاثي الفريق احمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي تدريبات تأهيلية علي هامش المران.
وقاد اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالفريق تدريبات بدنية خاصة للثلاثي في إطار برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثلاثي.
فى الوقت نفسه عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصه مع ثنائي الفريق سعد سمير وناصر ماهر علي هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس.
وحرص لاسارتي على توجيه بعض النصائح الفنية لثنائي الفريق حول بعض الأمور الفنية الخاصة بهما؛ حيث تحدث مع كل لاعب علي حدة من أجل تكليفه ببعض المهام الفنية الخاصة.
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