شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضع قدما فى الممتاز بثنائية فى مرمي الألومنيوم بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مجدي عبدالعاطي المدرب العام السابق لإنبي ومدرب أسوان الحالي في وضع قدم لأسوان في الدوري الممتاز وذلك بعدما وصل بالفريق للنقطة 44 بجدول ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق للفوز بهدفين مقابل هدف وحيد علي الالومنيوم في المباراة التي اقيمت بينهما بنجع حمادى عصر اليوم فى الجولة الثامنة عشر للقسم الثانى.

وسيطر التعادل الإيجابي علي مباراة الاعلاميين وبني سويف على ملعب الأول، فيما نجح فريق تليفونات بني سويف في الفوز بهدف مقابل لاشئ علي فريق النصر للتعدين، بينما سيطر التعادل السلبي علي مباراة طهطا والفيوم وهي نفس نتيجة مباراة المنيا وسوهاج التي اقيمت بإستاد المنيا .

واستطاع فريق مركز شباب ناصر ملوى الفوز على الوليدية بهدف مقابل، فيما نجح ديروط في الفوز علي فريق تحرير أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

بهذه النتائج يواصل فريق أسوان تربعه علي عرش المجموعة برصيد 44 نقطة بفارق 9 نقاط عن بني سويف صاحب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 35 نقطة.