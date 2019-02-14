شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير "كاسونجو" نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو نادى الزمالك عدم وجود قرار من مجلس إدارة النادى، فى الوقت الحالى، بالاستغناء عن خدمات الكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق المعار لنادى الوحدة السعودى، ولا توجد نية فى ذلك الأمر، خاصة أن تقييم جميع المعارين سيكون مع نهاية الموسم.

وأوضح مصدر بمجلس الزمالك أن عقد إعارة اللاعب للوحدة يتضمن بنداً يتيح للنادى السعودى ضم كاسونجو مقابل سداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، وسيتم حسم مصيره فى نهاية الموسم فى ضوء حاجة الفريق له وموقف اللاعبين الأجانب بالفريق.

يذكر أن كاسونجو تعرض لإصابة مع الوحدة السعودى عبارة عن شرخ فى الترقوة ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلى وعلاجى.