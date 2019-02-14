شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين يهدى "درع وعلم" الأهلي لـ«سلجادو» و«المهرى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق براعم النادى لكرة القدم مواليد 2006 فى الإمارات، درع وعلم النادى إلى النجم الإسبانى الأسبق ميشيل سيلجادو لاعب ريال مدريد السابق ومدير البطولة، وأحمد محمد المهرى مدير قسم الأكاديميات الرياضية بمجلس دبى الرياضى.

وكان فريق البراعم لكرة القدم بالنادى الأهلي مواليد 2006 حقق فوزًا ثمينًا اليوم، الخميس، على نظيره الوحدة الإماراتى برباعية نظيفة فى افتتاح مشواره ببطولة دبى الدولية الودية التى تقام خلال الفترة من 12 إلى 18 فبراير الجارى.

من جانبه، عبر ميشيل سلجادو مدير البطولة وأحمد محمد المهرى مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبى الرياضى عن سعادته بتواجد الأهلي فى الإمارات للمشاركة في البطولة، مؤكدين أن مشاركة النادى الأكبر فى أفريقيا يكسبها قوة نظرا لتاريخ الأهلي وشعبيته علي المستويين العربى والأفريقى.

ويترأس البعثة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، وتضم كلا من فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين، وجمال السيد المدير الفني للفريق، والدكتور أشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إدارى الفريق.

وتضم قائمة الفريق كلاً من: كامل محمد (حارس مرمى) – فتحي مصطفى فتحي (حارس مرمى) – مازن أحمد محمد – أكرم عبد العاطي – يوسف محمد علي – أيمن محمود قطب – ياسين أحمد محمد – محمد أحمد سعد – مصطفى أشرف محمود – عمر زكريا إسماعيل – عمر سيد معوض – محمد صلاح حماد – محمد شريف سمير – عمر أحمد علي.