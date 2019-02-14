شكرا لقرائتكم خبر عن الاوليمبي وأبوقير يشعلان مجموعة بحري والإسكندرية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأوليمبي فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد علي فريق سيدي سالم وذلك في المباراة التي أقيمت على أرض الأخير ليواصل الفريق السكندري زحفه نحو قمة المجموعة خاصة بعد تعادل غزل المحلة ودمنهور بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بإستاد غزل المحلة .

وعلي استاد ابوقير للأسمدة نجح صاحب الملعب في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل لاشئ علي فريق الرجاء المطروحي ليواصل الأخير سقوطه المتتالي بينما استطاع المنصورة مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة صبري المنياوي بالفوز بهدفين مقابل لاشئ علي فريق الجزيرة المطروحي ليعود المنصورة لمزاحمة دمنهور علي قمة جدول المجموعة .

وسيطر التعادل السلبي علي مباراة الحمام المطروحي وبلدية المحلة والتي اقيمت بإستاد الحمام وهي نفس نتيجة مباراة فاركو ومركز شباب تلا في الوقت الذي استاطاع فيه اسماعيل بامبا قيادة طنطا لعبور كفر الشيخ بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة من المباراة .

بهذه النتائج يواصل فريق دمنهور تصدره للمجموعة برصيد 34 نقطة ومن خلفه فريق المنصورة برصيد 32 نقطة وهو نفس رصيد فريق طنطا فيما وصل الاوليمبي للنقطة 31 محتلا المركز الرابع بالمجموعة .