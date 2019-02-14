أمير عزمى مجاهد يحتفل بعيد ميلاده الـ 36

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أمير عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأول الحالى بعيد ميلاده الـ 36 اليوم .

أمير عزمى مجاهد من مواليد 14 فبراير عام 1983، حيث بدأ مشواره الكروى فى ناشئين القلعة البيضاء حتى تدرج إلى الفريق الأول .

أمير من أسرة زملكاوية حيث إن والده عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق فى الكرة الطائرة ووالدته أحد نجمات الطائرة المسابقات وابنة خالته ياسمين نوح آدم قائدة فريق طائرة الزمالك الحالية .